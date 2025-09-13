９月１４日に行われる阪神競馬の平場レースから３頭をピックアップ。どの陣営も手応えを持って臨み、好走は十分にある。１Ｒサンタカリスはデビューからの３戦で内容が良化。前回は上がり３ハロン最速で、末脚を使えるようになった。マテラスカイ産駒だけに、ダート替わりは魅力。野田助手は「ダートの方が良さそうなので、変わり身を期待」と前進を願う。２Ｒナムラヒナギクはデビューから〈４〉〈６〉着。ともに先行勢には