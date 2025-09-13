◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（１３日・京セラドーム大阪）多国籍８人組ガールズグループ「ＳＡＹＭＹＮＡＭＥ（セイマイネーム）」が、１３日のプロ野球・オリックス―ソフトバンク戦（京セラドーム大阪）の試合前に特別始球式を務めた。ＡＫＢ４８およびＩＺ＊ＯＮＥとして活動経験のあるリーダーＨＩＴＯＭＩ（本田仁美）が投手を務め、ワンバウンドでの“ストライク投球”を披露。「以前にも始球式をやらせ