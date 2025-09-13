天皇皇后両陛下は13日午後、長崎県美術館を訪問されました。 「全国障害者芸術・文化祭」の障がい者作品展が開かれていて、両陛下は空飛ぶ鳥が上から見下ろした街並みを繊細に再現した絵画の説明を受けながら、作者に「書かれるのに どのくらいの時間を？」と質問されていました。 また下書きをすることなく、画用紙に一筆書きのようにハサミを入れる「切り絵」作品の実演を見て、陛下は「指先が本当に器用ですね」、皇后さまは