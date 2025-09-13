ＪＲＡは９月１３日、９月６日の札幌５Ｒ・２歳新馬（芝１５００メートル＝１０頭立て）に出走予定だったテーオーレックス（牡、栗東・岡田稲男厩舎、父サートゥルナーリア）が、同厩舎のヒエンジョー（牡、父ジャスタウェイ）と取り違えていたことが装鞍所入所時に判明して競走除外となったことについて、ＪＲＡの確認ミスが原因であったことについて説明と謝罪を行った。この日の午前中にＪＲＡは岡田調教師へ説明と謝罪を行い