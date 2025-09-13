開催中の大阪・関西万博で13日、日本館名誉館長の藤原紀香（54）がフランス館アンバサダーのレア・セドゥ（40）と交流した。この日はフランスのナショナルデー。紀香が映画「007」でボンドガールを演じたセドゥを「日本は湿度が高いので、健康に気をつけてね」と気づかうと、「“あなたも汗をかいてるわね“と言われて。“そうよ、毎日、汗をかいてるのよ”と答えました」。大阪湾に面するため海風が吹く会場、この日も最高気温3