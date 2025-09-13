◆世界陸上第１日（１３日、国立競技場）男子棒高跳び予選を前に、グラウンドに姿を見せた世界記録保持者、アルマント・デュプランティス（スウェーデン）に熱い視線が注がれている。アスリートとしての卓越した力だけでなく、現実離れしたイケメンぶりに「世界一高く飛ぶ貴公子」との別名を持つデュプランティス。会場で観戦していると思われる観客からは「デュプランティス入ってきた」「アップするところからずっと見れるの