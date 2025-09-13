すい臓がんのため８月２９日に８７歳で死去した松本好雄オーナーを悼み、阪神競馬場で９月１３日、日本騎手クラブ主催の献花式が行われた。騎手約３０名と関係者数名が出席した。松本オーナーは「メイショウ」の冠名で知られ、今年８月に個人馬主として前人未到のＪＲＡ通算２０００勝を達成。長年、馬産地の振興に努め、日本馬主協会連合会名誉会長などの要職も歴任。競馬の発展に多大な功績を残した。式典では武豊日本騎手ク