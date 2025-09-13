メ～テレ（名古屋テレビ） 14日に名古屋のＩＧアリーナで開催されるボクシングの世界戦に向け、井上尚弥選手らが公開計量を行いました。 世界スーパーバンタム級の4団体統一王者井上尚弥選手は、14日5度目の防衛戦に臨みます。 13日午後、名古屋市北区のＩＧアリーナで多くの観客が見守る中公開計量が行われ、14人の選手全員が基準をクリアしました。 イベントには世界戦を配信するＮＴＴ