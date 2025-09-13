メ～テレ（名古屋テレビ） 13日早朝、愛知県豊明市の路上で、原付きバイクの女性が倒れているのが見つかり、女性は重体となっています。警察はひき逃げ事件として調べています。 13日午前4時半ごろ、豊明市三崎町の県道で原付きバイクと女性が倒れているのを通行人が見つけ、110番通報しました。 警察によりますと、倒れていたのは豊明市のベトナム国籍の29歳の女性で、女性は病院に運ばれましたが意識不明の重体で