µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å6»þ45Ê¬¤Ë¡¢Âç±«·ÙÊó¡Ê¿»¿å³²¡Ë¤òÎ±Ë¨»Ô¡¢»ÎÊÌ»Ô¡¢Ì¾´ó»Ô¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡ÚÂç±«·ÙÊó¡ÛËÌ³¤Æ»¡¦Î±Ë¨»Ô¡¢»ÎÊÌ»Ô¡¢Ì¾´ó»Ô¤ËÈ¯É½ 13Æü18:45»þÅÀ¾åÀî¡¢Î±Ë¨ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢13ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é14ÆüÌÀ¤±Êý¤Þ¤ÇÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û¢£Î±Ë¨»Ô¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û¡¦ÅÚº½ºÒ³²¡¦¿»¿å13ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é14ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü3»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ70mm¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö13ÆüÌëÃÙ¤¯