µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å6»þ36Ê¬¤Ë¡¢Ë½É÷·ÙÊó¤ò¼¼Íö»Ô¡¢ÆÑ¾®ËÒ»Ô¡¢ÅÐÊÌ»Ô¡¢ÇòÏ·Ä®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡ÚË½É÷·ÙÊó¡ÛËÌ³¤Æ»¡¦¼¼Íö»Ô¡¢ÆÑ¾®ËÒ»Ô¡¢ÅÐÊÌ»Ô¡¢ÇòÏ·Ä®¤ËÈ¯É½ 13Æü18:36»þÅÀÃÀ¿¶ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢14ÆüÌÀ¤±Êý¤Þ¤ÇÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë¡¢14ÆüÌ¤ÌÀ¤Þ¤ÇË½É÷¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û¢£¼¼Íö»Ô¢¢Ë½É÷·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û14ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²üÉ÷¸þÆîÅì¡¦Î¦¾åºÇÂçÉ÷Â®18m/s¢£ÆÑ¾®ËÒ»Ô¢¢Ë½É÷·ÙÊó¡Ú