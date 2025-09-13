漫才コンビ「ハイヒール」のモモコ（61）が13日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜午後1時59分＝関西ローカル）に出演。木村拓哉に記念撮影を頼んで驚かれたエピソードを振り返った。この日は、今年の「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」で優勝した漫才コンビ「ツートライブ」がゲスト出演。周囲からの祝福の話題になると、たかのり（41）が「僕はうれしかったのは、（笑福亭）鶴瓶師匠のラジオに呼んでいただい