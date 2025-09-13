国連安全保障理事会は現地時間9月12日、無人機がポーランド領空へ進入した事案をめぐって緊急会合を開きました。耿爽中国常駐国連副代表は会合で、「中国は一貫して国連憲章の趣旨と原則に基づいて国際関係を処理すべきだと主張している」と述べました。耿副代表は、「今回の無人機事件はウクライナ危機の外への波及によるものだ」と指摘したうえで、「国際社会に今、最も必要なのは、敵対ではなく善意であり、軍事対抗ではなく歩