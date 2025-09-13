ÂÀÍÛ·ÏÃÂÀ¸¤Î²áÄø¤ò¼Ì¤·½Ð¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤¬¡¢ÃÂÀ¸¤«¤é¿äÄê500ËüÇ¯¤È¤¤¤¦¼ã¤¤¹±À±¤Î¼þ°Ï¤Ç½é¤á¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£¿Ð¤È¥¬¥¹¤Î±ßÈ×¤Î¡È·ä´Ö¡É¤Ë¡¢¥¬¥¹¤òµÛ¤¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤¹¤ëµðÂçÏÇÀ±¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£