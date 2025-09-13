韓国発のガールグループLE SSERAFIMのテーマカフェ「LE SSERAFIM SPECIAL CAFE 2025 釻EASY CRAZY HOT釻」が、9月25日（木）〜11月3日（月）の期間、東京・渋谷にある「BOX cafe＆space GEMS渋谷店」で開催される。【写真】楽曲を表現！ワールドツアーの魅力が詰まったメニュー一覧■特典やグッズも用意今回実施される「LE SSERAFIM SPECIAL CAFE 2025 釻EASY CRAZY HOT釻」は、LE SSERAFIMにとって