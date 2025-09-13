¢¡Ê¡²¬Ï»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°ÀïÂè2½µÂè1Æü¶å»ºÂç7¡½0Ê¡¶µÂç¡Ê8²ó¥³¡¼¥ë¥É¡Ë¡Ê13Æü¡¢Ê¡¹©ÂçÌîµå¾ì¡Ë¶å»ºÂç¤¬8²ó¥³¡¼¥ë¥É¤ÇÊ¡¶µÂç¤òÇË¤ê³«Ëë3Ï¢¾¡¡£½Õ¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤ò13¤Ë¿­¤Ð¤·¤¿¡£½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÇMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿4ÈÖËÌÂ¼·ò°ìÏº¡Ê4Ç¯¡¦Í­ÅÄ¹©¡Ë¤¬½é²ó¤ËÀèÀ©¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢4²ó¤Ï1»àËþÎÝ¤Ç±¦Íã¤Ø¼ÙÈô¤¬µ¾Èô¤È¤Ê¤ê1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£7Æü¤Î¶å¹©ÂçÀï¡¢ºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Çº£µ¨1¹æ¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¡£¡Ö¤¢¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤¤¤¤´¶¤¸¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡×¤È¼ê±þ¤¨