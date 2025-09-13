¤Á¤å¤é¤µ¤ó¤«¤é24Ç¯...¼ç±é½÷Í¥¤¬?¥Ø¥É¥í¤Î¾Â¤Ë?NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡×(2001Ç¯)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿½÷Í¥¤Î¹ñÃçÎÃ»Ò(46)¤¬¡¢°Û½­Éº¤¦¥Ø¥É¥í¤Î¾Â¤Ë...¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÃç¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¶ÛµÞSOS¡ªÃÓ¤Î¿å¤¼¤ó¤ÖÈ´¤¯ÂçºîÀï¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤¹¢ö¢öÀ§Èó¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢14ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤Î¡Ö¶ÛµÞSOS¡ªÃÓ¤Î¿å¤¼¤ó¤ÖÈ´¤¯ÂçºîÀï¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)ÈÖÁÈ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¶¦±é¤·¤¿²Î¼ê¤Î¶áÆ£¿¿