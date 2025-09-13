◆福岡六大学野球秋季リーグ第2週第1日日経大3―1福工大（13日、福工大野球場）日経大の左腕平口寛人（4年・愛工大名電）が先発し、8回途中1失点で今季初勝利を挙げた。第1週で九共大に2連敗した嫌な流れを好投で断ち切った。6回までパーフェクト投球。「コントロール良く投げられて良かった。風が吹いていたので打たせて取ろうと思って投げていました」。7回の先頭打者に初安打を許したが、その後は3者連続三振で切り抜け