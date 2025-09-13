酒田市議会の齋藤美昭議員が12日夜、酒気帯び運転で検挙され、議長に辞職する考えを伝えました。 【写真を見る】酒田市の齋藤美昭市議が酒気帯び運転で検挙懇親会後に物損事故起こし発覚議員辞職の考え伝える 酒田市議会・佐藤猛議長「酒田市議会を代表しお詫び申し上げます。本当に申し訳ありませんでした」酒田市議会が13日開いた緊急記者会見によりますと、齋藤美昭議員は12日夜、民生常任委員会の懇親会で割烹料理店で飲