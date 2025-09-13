◆陸上世界選手権（13日、東京・国立競技場）国立競技場のトラックに戻ると、誇らしげに拳を握り声援に応えた。男子35キロ競歩で3大会ぶりに代表入りした勝木隼人（自衛隊）＝福岡県大野城市出身＝が初の銅メダルを獲得。母国開催のオープニング種目で、日本勢メダル獲得1号の大仕事だ。「本当は優勝したかったんですけど強かった。世界のトップ選手は。僕が想像していた以上に強かったが、それでも最低限メダルを取れた」