１３日のフジテレビ「相葉○×部」は、ＭＡＸを特集した。スタジオトークでえなりかずきが衝撃告白。自ら「最新ニュースというか」と切り出し「人生初の結婚の保証人になったんですよ。なんとそのカップルがカズレーザーさんと二階堂ふみさん」と明かし、ＭＣの相葉雅紀は「今話題の！」と仰天した。えなりは「びっくりした！」と衝撃のほどを語り「サインをするときに（交際を）知った感じです。去年、『明日、二階堂ふみさ