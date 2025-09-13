「巨人１１−１０阪神」（１３日、東京ドーム）巨人が１点を追う九回に代打・坂本が逆転サヨナラ２点打を放つ劇的な決着。試合後、阿部監督は「最後、みんなが気持ち一つになったんで勝てたと思います」と振り返った。ただ、勝利に至るまでは大乱戦。三回を終えて６−３と優勢に試合を進めながら、五回に暗転。２番手で登板したケラーが打者６人に対し１安打４四球。１死を取ったのみで５失点の大乱調だった。１死から３連続