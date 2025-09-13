大雨により冠水した熊本市の道路＝8月11日8月10〜11日に、記録的大雨に見舞われた熊本県では、各地の排水施設が水没するなどして運転を停止し、住宅地の浸水被害が拡大する一因となった。県が168カ所に設ける排水機場のうち15カ所がストップした他、甚大な浸水被害が生じた熊本市の施設も2カ所が停止。県は再発防止に向け、専門チームを立ち上げ対策を急いでいる。「近所の川があふれるのが心配で排水機場を見に行ったが、稼働