◆パ・リーグ日本ハム５―４西武（１３日・エスコン）西武は日本ハムに延長１１回の死闘の末に４ー５でサヨナラ負け。今季１２５試合目でリーグ優勝の可能性が完全に消滅。１９年以来の優勝には届かなかった。先発・渡辺勇太朗投手は５回７安打４失点（自責３）で降板し９敗目。９回を９７球で投げ終え２安打無失点で“マダックス”（１００球未満の完封）を達成した６日・ロッテ戦（ベルーナＤ）から中６日での登板。初回２