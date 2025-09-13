◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１１ｘ―１０阪神（１３日・東京ドーム）２位の巨人が既に優勝を決めている阪神相手に終盤の大逆転サヨナラ勝ち。２０２３年に続く球団ワーストタイの阪神戦シーズン１８敗目を回避し、貯金を１とした。１点のリードを許して迎えた９回、阪神の７番手・ドリスから先頭の中山が四球を選ぶと、リチャードもドリスの腕にあたって打球方向が変わる二塁内野安打でチャンスを拡大。この日１軍昇格のルー