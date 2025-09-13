À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯·¡¤·¤è¤¦¤È13Æü¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏÃÏÊý¤«¤éÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯·¡¤·¤è¤¦¤È¼¯»ùÅç»Ô¤Î¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¤¬½é¤á¤Æ´ë²è¡¢³«ºÅ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£±þÊç¤·¤¿20¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÍ½Áª¤òÄÌ²á¤·¤¿¸©Æâ½Ð¿È¤ÎÃæ³Ø1Ç¯À¸¤«¤é19ºÐ¤Þ¤Ç¤Î6¿Í¤¬ºÇ½ª¿³ºº¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ 6¿Í¤Ï¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¤¢¤È²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÆÃµ»¤òÈäÏª¤·¡¢Åìµþ¤Î¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¤ÎÂåÉ½¤Ê¤É¤¬¿³ºº¤·