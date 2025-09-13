秋田朝日放送の「ＡＡＢ秋フェスタ」が、秋田市のエリアなかいちを会場に始まりました。 「ＡＡＢ秋フェスタ」は13日・14日の２日間エリアなかいちで開催されます。13日は、特別番組の生放送やステージショーなどが行われました。飲食ブースには秋田初出店など全国各地の話題の店が集まりました。横浜中華街の小籠包や、お笑い芸人HEY!たくちゃんのラーメンなどが人気で、多くの人で賑わっていました。「