秋田朝日放送 子どもたちに科学の楽しさを体験してもらおうというイベントが、大館市で開かれました。 大館市の有浦小学校で開かれた「ワクワク子ども科学教室」には、市内の小中学生などが参加しました。この催しは、実験などを通じて子どもたちに科学の楽しさに触れてもらおうと開かれ、１０年ほど前から秋田大学が運営に携わっています。子どもたちは、学生らに指導を受けながら、大きなシャボン玉に入ったり、けい藻土