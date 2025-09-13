ÂçÊ¬¸©ÆâºÇÂç¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤Îº×Åµ¡Ö¸©Ì±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡×¤ÎÁí¹ç³«²ñ¼°¤¬£±£³Æü¡¢ÊÌÉÜ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ º£²ó¤Ç78²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¸©Ì±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤Ï¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç40¤Î¶¥µ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Áª¼ê¤äÌò°÷¤Ê¤É¤ª¤è¤½9800¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡££±£³Æü¡¢ÊÌÉÜ»Ô¤Î¤Ù¤Ã¤×¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤ÏÁí¹ç³«²ñ¼°¤¬³«¤«¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Æ²¡¹¤È¤·¤¿Æþ¾ì¹Ô¿Ê¤ò¸«¤»¤¿¸å¡¢Áª¼ê¤òÂåÉ½¤·¤Æ4¿Í¤¬Áª¼êÀëÀÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 11¤Î»Ô¤ÈÄ®¤ò²ñ¾ì¤Ë ¡Ö¸©Æâ