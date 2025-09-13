£±£³Æü¸á¸å£µ»þ£µ£µÊ¬º¢¡¢£Ê£Ò»³¼êÀþ¤Î¿·½É±Ø¤Ç¿Í¿È»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Æ±Àþ¤ÏÆâ²ó¤ê¡¢³°²ó¤ê¤ÎÁ´Àþ¤Ç°ì»þ±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¸á¸å£·»þ£³£°Ê¬º¢¡¢±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ±û¡¦ÁíÉð³Æ±ØÄä¼Ö¤â¡¢ÀéÍÕ¡½»°Âë±Ø´Ö¤ÎÁ´Àþ¤Ç°ì»þ±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¸á¸å£¶»þ£±£µÊ¬º¢¡¢±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤¿¡£