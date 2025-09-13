ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÊýË¡¤ÇÁ¥¤ÎÂ®¤µ¤ò¶¥¤¦Âç²ñ¤¬ÂçÊ¬»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÂçÊ¬»Ô¤Îº´²ì´Ø¤Ç13Æü³«¤«¤ì¤¿Âçµù¤ª¤·½é¤áÂç²ñ¤ÏÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÊýË¡¤ÇÁ¥¤òÁæ¤®¤½¤ÎÂ®¤µ¤ò¶¥¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢Ìó40¥Áー¥à¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Âç²ñ¤Ï¤«¤Ä¤Æº´²ì´Ø¤ÇËèÇ¯¡¢µù»Õ¤¿¤Á¤¬Ç¯½é¤á¤Îµù¤Ë½Ð¤ëºÝ¤ËÁ¥¤ÎÂ®¤µ¤ò¶¥¤¤¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ »²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÏÌÚÀ½¤Î¡ÖÏ¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆ»¶ñ¤ò»È¤Ã¤Æ25¥áー¥È¥ë¤Î¥³ー¥¹¤ò·üÌ¿¤ËÁæ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£