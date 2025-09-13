アクロバティックな“女子史上最高のフィニッシュ技”は諸刃の剣だったのか。タッグ王者挑戦権をかけた大一番で、人気のサーファー美女と野獣系の仲良しコンビが痛恨の同士討ちを演じ、大きな話題を呼んでいる。【映像】美女レスラー、相方に超大技“誤爆”でお口あんぐりWWEの第3ブランドNXTで行われた女子タッグチーム王座挑戦権争奪トリプルスレッドマッチ。出場したのはザルーカ（ソル・ルカ＆ザリア）、フェイタル・イン