V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤¬13Æü¤Ë¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@v_varenstaff)¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÉÂµ¤¼£ÎÅÃæ¤ÎMFÌ¾ÁÒ¹ª¤¬¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤ËÍè¾ì¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Ä¹ºê¤ÏÆ±Æü¡¢NACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëJ2Âè29Àá¤ÇRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÈÂÐÀï¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö¸½ºß¡¢ÉÂµ¤¼£ÎÅ¤ËÎå¤à #Ì¾ÁÒ¹ª Áª¼ê¤¬¼£ÎÅ¤Î¹ç´Ö¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Ì¿¿ÉÕ¤­¤ÇÅÁ¤¨¡¢¡ÖÌó3¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤ÎºÆ²ñ¡¢º£Æü¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç°ì½ï¤ËÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÆü¡¹