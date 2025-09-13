[9.13 J1第29節](JFEス)※18:55開始主審:高崎航地<出場メンバー>[ファジアーノ岡山]先発GK 49 スベンド・ブローダーセンDF 4 阿部海大DF 18 田上大地DF 43 鈴木喜丈MF 8 江坂任MF 14 田部井涼MF 27 木村太哉MF 28 松本昌也MF 33 神谷優太MF 39 佐藤龍之介FW 22 一美和成控えGK 77 川浪吾郎DF 15 工藤孝太DF 26 本山遥DF 88 柳貴博MF 7 竹内涼MF 19 岩渕弘人MF 50 加藤聖FW 98 ウェリック・ポポFW 99 ルカオ監督木山隆之[名古