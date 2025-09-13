[9.13 J1第29節](メルスタ)※19:00開始主審:池内明彦<出場メンバー>[鹿島アントラーズ]先発GK 1 早川友基DF 3 キム・テヒョンDF 22 濃野公人DF 25 小池龍太DF 55 植田直通MF 6 三竿健斗MF 14 樋口雄太MF 18 エウベルMF 77 チャヴリッチFW 9 レオ・セアラFW 40 鈴木優磨控えGK 29 梶川裕嗣DF 7 小川諒也DF 23 津久井佳祐DF 28 溝口修平MF 17 ターレス・ブレーネルMF 20 舩橋佑MF 27 松村優太FW 11 田川亨介FW 13 知念慶監督鬼