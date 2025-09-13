[9.13 J1第29節](デンカS)※19:00開始主審:岡部拓人<出場メンバー>[アルビレックス新潟]先発GK 21 田代琉我DF 5 舞行龍ジェームズDF 25 藤原奏哉DF 31 堀米悠斗DF 77 舩木翔MF 8 白井永地MF 14 小原基樹MF 22 新井泰貴MF 41 長谷川元希MF 55 マテウス・モラエスFW 65 ブーダ控えGK 23 吉満大介DF 2 ジェイソン・ゲリアDF 42 橋本健人MF 28 島村拓弥MF 30 奥村仁MF 33 高木善朗MF 50 植村洋斗FW 7 谷口海斗FW 18 若月大和監督