[9.13 J1第29節](パナスタ)※19:00開始主審:Ali Mohamed Ahmed<出場メンバー>[ガンバ大阪]先発GK 22 一森純DF 2 福岡将太DF 3 半田陸DF 20 中谷進之介DF 21 初瀬亮MF 7 宇佐美貴史MF 13 安部柊斗MF 17 山下諒也MF 51 満田誠MF 97 ウェルトンFW 23 デニス・ヒュメット控えGK 1 東口順昭DF 4 黒川圭介DF 5 三浦弦太DF 15 岸本武流MF 16 鈴木徳真MF 27 美藤倫MF 44 奥抜侃志MF 47 ファン・アラーノFW 11 イッサム・ジェバリ監督