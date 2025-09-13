「旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -」Episode4を、明日9月14日（日）16時25分から日本テレビにて放送（関東ローカル）。今回放送のEpisode4は、Snow Man 阿部亮平&宮舘涼太、そして"10番目のメンバー"AI風ロボ「タビィ」が鳥取・岡山を巡る旅。鳥取砂丘では、“舘様”こと宮舘がラクダに乗って優雅に登場。砂丘の頂上を目指す姿はまさに王子そのもの。砂の美術館では、宮舘が浮世絵ポーズを披露する一幕も。岡山と