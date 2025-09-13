来週（2025年9月15日〜9月21日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年9月8日〜9月14日｜総合運＆恋愛運TOP３『心身共に忙しいです』｜総合運｜★☆☆☆☆のんびりはしていられない状況が続きます。気を張っていることが多いでしょう。でも、それを周囲の人達