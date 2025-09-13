年齢を重ねるとともに下半身のおデブ化か急速に進んでいませんか？これは運動不足によって筋肉が小さくなっていくことが原因の１つ。そんな“下半身デブ”の状態から脱却すべく習慣に採り入れたいのが、ストレッチしながら下半身全体の筋肉や体幹を効率よく強化できるピラティスの簡単エクササイズ【ヒップロールブリッジ】です。常にお腹に力を入れて姿勢をキープするので、お腹の引き締め効果も期待できます。🌼８kg減量