「え、いきなり電話！？」普段はLINEが中心なのに、突然かかってくる電話にドキッとしたことはありませんか？実はその行動、あなたへの“本命度”が高い証拠かもしれません。男性は特別な相手だからこそ、文字よりも声でつながりたいと思うものなのです。そこで今回は、突然の電話に隠された男性の「本命サイン」について解説します。声を聞きたいわざわざ電話を選ぶのは、「文章じゃ足りない」「声で直接つながりたい」という強い