2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）に臨む男子中国代表のメンバーが発表されている。 12日（金）にフィリピンで開幕した世界バレーの男子大会。中国は、ブラジル代表、セルビア代表、チェコ代表と同組のプールHに入っており、14日（日）にブラジル代表と予選ラウンド初戦を戦う。 世界バレーのメンバーには、オポジットの江川（ジャン・チュアン）など主力が