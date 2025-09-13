男性のことを好きになればなるほど、男性の本心が見えてこなくなることはよくあるはず。そこで今回は、男性が興味のない女性にする「態度」を紹介するので、ぜひ頭に入れておきましょう。絶対に本音を言わない男性は興味のない女性に対して本音を打ち明けることはありません。それは女性の「好き」という気持ちに気づいていようが、気づいていまいが同じで、心を開いておらず、警戒心を持っている証拠と言えます。なので、男性に本