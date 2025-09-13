「このところ旅に行ってないでしょ？ストレスたまってない？」そう言われてハッとします。確かに日々、目の前のことをこなすだけで精一杯の日々が続いていました。ただ、それほどストレスはたまっていないように思います。忙しくしていて気づいていなかっただけかもしれないけれど。飲み会の店へ向かう際、アプリでタクシーを呼ぶこともありますが、公共バスを利用し、音楽を聴きながら、車窓を味わうことも多い。これは旅先でも同