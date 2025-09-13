「陸上・世界選手権、男子３０００メートル障害予選」（１３日、国立競技場）五輪２大会連続入賞の三浦龍司（２３）＝ＳＵＢＡＲＵ＝は、８分３０秒４３の１組３位で、１５日の決勝に進出。「１番の鬼門を突破できてホッとしている」とし、決勝に向けては「もしかしたら決勝も、これ以上の泥沼のレースになるかもしれないので、そこのシミュレーションができたのはプラスに捉えたい」と話した。スローペースなスタートをきり