µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å6»þ31Ê¬¤Ë¡¢Âç±«·ÙÊó¡ÊÅÚº½ºÒ³²¡¢¿»¿å³²¡Ë¤òÀéºÐ»Ô¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Âç±«·ÙÊó¡Ê¿»¿å³²¡Ë¤ò´ä¸«Âô»Ô¡¢Èþ±´»Ô¡¢»°³Þ»Ô¡¢´äÆâÄ®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡ÚÂç±«·ÙÊó¡ÛËÌ³¤Æ»¡¦ÀéºÐ»Ô¤ËÈ¯É½ 13Æü18:31»þÅÀÀÐ¼íÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢13ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é14ÆüÌÀ¤±Êý¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤äË½É÷¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀÐ¼í¡¢¶õÃÎ¡¢¸å»ÖÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢13ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é14ÆüÌÀ¤±Êý¤Þ¤ÇÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½