µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å6»þ30Ê¬¤Ë¡¢Âç±«·ÙÊó¡ÊÅÚº½ºÒ³²¡Ë¤òÎØÅç»Ô¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡ÚÂç±«·ÙÊó¡ÛÀÐÀî¸©¡¦ÎØÅç»Ô¤ËÈ¯É½ 13Æü18:30»þÅÀÇ½ÅÐ¤Ç¤Ï¡¢13ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é14ÆüÍ¼Êý¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û¢£ÎØÅç»Ô¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û¡¦ÅÚº½ºÒ³²13ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é14ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü¡¦¿»¿å3»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ70mm¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö14ÆüÌ¤ÌÀ