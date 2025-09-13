¥¯¥Þ¤ÎÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£µÜ¾ë¸©¤Î½»Âð³¹¤Ç¤Ï60Âå¤ÎÃËÀ­¤¬ÆÍÁ³¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Ø¹»¤äÍÄÃÕ±à¤â¤¢¤ë½»Âð³¹¤¬¡¢Êª¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶á½ê¤Î½»Ì±¡§¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Ë½Ð¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»³¤ÎÊý¤Ç¤Ï¤¿¤Þ¤Ë½Ð¤ë¡£12Æü¸á¸å8»þ40Ê¬¤´¤í¡¢µÜ¾ë¡¦ÉÙÃ«»Ô¤ÇÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿60Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¡¢ÂÎÄ¹Ìó1.5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¯¥Þ¤ËÇØ¸å¤«¤éÆÍÁ³½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶á½ê¤Î½»Ì±¡§´í¸±¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢Áê¼ê¤Ï¥¯¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤¯¤é¸þ¤«¤Ã¤Æ¤â¾¡¤ÁÌÜ