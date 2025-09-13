小泉農相との会合後、記者団の取材に応じる地元後援会の森会長（中央）＝１３日午前、横須賀市内小泉進次郎農相（衆院１１区）は１３日、地元の横須賀・三浦市の後援者との会合で自民党総裁選への再挑戦を表明した。後援会長として会合内容の記者団への説明に立った森洋氏は横須賀の老舗企業「富士オイル」出身で全国中小企業団体中央会の会長を務める経済人。自民の総裁職を「火中の栗」と評するなど出馬後押し決断までの苦悩を