YouTube動画『口角が上がることでもっと好印象。口元の簡単なトレーニングでフェイスラインがスッキリ・小顔に。』にて、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、顔周りをすっきり見せるためのセルフトレーニング方法を紹介した。片岡氏は「口周りがすっきりするだけで、小顔効果を期待できたりですとか、お口の周りの筋肉をしっかり動かせるようになっている方が、若々しくね、より